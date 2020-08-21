У США заарештували колишнього військового, який працював на російську розвідку

У США заарештували колишнього військового за звинуваченням у шпигунстві на користь Росії.

У США 21 серпня заарештували колишнього військовослужбовця, якого звинувачують у змові з російською розвідкою, якій він передавав інформацію про національну безпеку.

Про це повідомили на сайті Міністерства юстиції США. З грудня 1996 року по січень 2011 року 45-річний Пітер Рафаель Дзібінскі Деббінс співпрацював з агентами російської розвідки.

Протягом цього часу Деббінс періодично відвідував РФ і зустрічався з агентами ГРУ. У 1997 році російські розвідники привласнили Деббінсу кодове ім'я і підписали документ, який підтверджує, що він хоче служити Росії.

"Деббінс порушив свою присягу як офіцер армії США, зрадив спецназ і поставив під загрозу національну безпеку нашої країни, розкриваючи секретну інформацію російським розвідникам, повідомляючи подробиці свого підрозділу і називаючи членів команди спецназу, яких російська розвідка намагалася завербувати як шпигунів", – сказав Джон К. Демерс, помічник генерального прокурора з національної безпеки.

Під час змови Деббінс нібито надав агентам російської розвідки інформацію, яку він отримав як військовослужбовець армії США, включаючи інформацію про хімічні підрозділи і підрозділи спецназу.

У 2008 році, залишивши дійсну службу, Деббінс розкрив секретним агентам російської розвідки інформацію про свою попередню діяльність під час служби в спецназі. Деббінс також надав агентам ГРУ імена та інформацію про своїх колишніх колег зі спецназу.

Деббінс звинувачується у змові з метою надання інформації про національну оборону Сполучених Штатів агентам іноземного уряду. У разі визнання винним Деббінсу загрожує максимальне покарання у вигляді довічного ув'язнення.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, служба державної безпеки Швеції зловила чоловіка, якого підозрюють у шпигунстві на користь Росії. Людина, що працює в сфері високих технологій, була завербована у 2017 році офіцером російської розвідки.

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