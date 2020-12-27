У США за день трапилися дві жорсткі стрілянини: четверо загиблих, багато поранених. Фото

Мирослав Семенюк Світ 08:43, 27.12.2020 Оновлено: 09:41, 27.12.2020

У суботу, 26 грудня, відбулася стрілянина в двох американських містах – Рокфорд, штат Іллінойс, і Лінн, штат Массачусетс.

Як повідомляє AP, у Рокфорді, розташованому в 130 км на північний захід від Чикаго, інцидент трапився у боулінг-клубі Don Carter Lanes. Очевидці викликали поліцію після того, як почули постріли (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Підозрюваний убив трьох і поранив іще трьох людей. Двоє із загиблих були підлітками.

Поліцейські затримали стрільця, про його особистість і мотиви поки не повідомляється.

За даними Fox News, у Лінні стрілянина сталася під час зйомок музичного кліпу.

Невідомий відкрив вогонь по людях. Щонайменше одна людина загинула, п'ятеро отримали поранення.

Двоє з потерпілих перебувають у лікарні в критичному стані. Відомо, що одному пораненому 30 років, іншим близько 25.

Про арешт нападника інформації немає.

Стріляли в боулінг-клубі Don Carter Lanes
Очевидці викликали поліцію
Підозрюваний убив трьох і поранив іще трьох людей
Двоє із загиблих були підлітками
Поліцейські затримали стрільця
Рокфорд розташований в 130 км на північний захід від Чикаго
Про особу і мотиви стрілка поки не повідомляється
На місці працюють співробітники прокуратури і поліції
Боулінг-клуб Don Carter Lanes в Рокфорді
Google Maps
Місто Лінн недалеко від Бостона
Google Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, вранці 26 грудня в районі Берліна Кройцберг стався інцидент зі стріляниною. Внаслідок постраждали чотири людини.

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