У США за день трапилися дві жорсткі стрілянини: четверо загиблих, багато поранених. Фото

У суботу, 26 грудня, відбулася стрілянина в двох американських містах – Рокфорд, штат Іллінойс, і Лінн, штат Массачусетс.

Як повідомляє AP, у Рокфорді, розташованому в 130 км на північний захід від Чикаго, інцидент трапився у боулінг-клубі Don Carter Lanes. Очевидці викликали поліцію після того, як почули постріли (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Підозрюваний убив трьох і поранив іще трьох людей. Двоє із загиблих були підлітками.

Поліцейські затримали стрільця, про його особистість і мотиви поки не повідомляється.

За даними Fox News, у Лінні стрілянина сталася під час зйомок музичного кліпу.

Невідомий відкрив вогонь по людях. Щонайменше одна людина загинула, п'ятеро отримали поранення.

Двоє з потерпілих перебувають у лікарні в критичному стані. Відомо, що одному пораненому 30 років, іншим близько 25.

Про арешт нападника інформації немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вранці 26 грудня в районі Берліна Кройцберг стався інцидент зі стріляниною. Внаслідок постраждали чотири людини.