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У США з автомобіля розстріляли 7 осіб: фото і відео з місця нападу

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У четвер, 27 червня, в Атланті (штат Джорджія, США) невідомі влаштували стрілянину з автомобіля, в результаті чого були поранені 7 осіб.

Постраждали дві жінки і п'ять чоловіків. Про це з посиланням на місцеву поліцію повідомляє телеканал WSB-TV. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що НП трапилася рано вранці перед житловим комплексом. Група людей стояла на вулиці Парквей-Драйв. Повз них проїжджали два автомобілі, з яких і почали стріляти.

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У США з автомобіля розстріляли 7 осіб: фото і відео з місця нападу

WSB-TV

За даними поліції, велася прицільна стрільба. Всього було зроблено близько десяти пострілів, деякі з них влучили в машини, які стояли поруч.

При цьому правоохоронці розповіли, що житловий комплекс, біля якого трапився напад, відомий наркотиками і бандитською активністю.

У США з автомобіля розстріляли 7 осіб: фото і відео з місця нападу

WSB-TV

У США з автомобіля розстріляли 7 осіб: фото і відео з місця нападу

WSB-TV

У США з автомобіля розстріляли 7 осіб: фото і відео з місця нападу

WSB-TV

У США з автомобіля розстріляли 7 осіб: фото і відео з місця нападу

WSB-TV

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Канаді невідомий чоловік влаштував стрілянину в церкві в місті Салмон Арм.

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Теги
СШАстрілянина
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