У США з автомобіля розстріляли 7 осіб: фото і відео з місця нападу

У четвер, 27 червня, в Атланті (штат Джорджія, США) невідомі влаштували стрілянину з автомобіля, в результаті чого були поранені 7 осіб.

Постраждали дві жінки і п'ять чоловіків. Про це з посиланням на місцеву поліцію повідомляє телеканал WSB-TV. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що НП трапилася рано вранці перед житловим комплексом. Група людей стояла на вулиці Парквей-Драйв. Повз них проїжджали два автомобілі, з яких і почали стріляти.

За даними поліції, велася прицільна стрільба. Всього було зроблено близько десяти пострілів, деякі з них влучили в машини, які стояли поруч.

При цьому правоохоронці розповіли, що житловий комплекс, біля якого трапився напад, відомий наркотиками і бандитською активністю.

K9 team here now with Investgstor. This is where 7 people were shot in a drive my shooting this morning on Parkview Drive in the Old Fourth Ward. pic.twitter.com/sKC0sJFq99

Car riddled in bullets after a drive by shooting where 7 people were shot in the Old Fourth Ward, just two blocks from Ponce City Market. We are using this as a reference point since it is the closest landmark. I'm live at Noon with why police say this was a targeted shooting. pic.twitter.com/SqtxIF8dqh