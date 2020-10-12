У США вже надійшли у виробництво вакцини від коронавірусу, – Пенс

Юрій Сергієнко Світ 22:47, 12.10.2020

У США в виробництво вже надійшло кілька вакцин від коронавінусной інфекції COVID-19.

Про це заявив віце-президент США Майк Пенс. Він уточнив, що до кінця 2020 року деякі з них можуть бути схвалені в країні.

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