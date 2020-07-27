У США ввели режим НС через шторм "Ханна"

Карина Бондаренко Світ 05:53, 27.07.2020

Президент США Дональд Трамп ввів режим надзвичайної ситуації в штаті Техас через тропічний шторм "Ханна".

Про це повідомили в пресслужбі Білого дому. Також глава держави наказав надати федеральну допомогу штату.

"Сьогодні президент Дональд Трамп оголосив, що в штаті Техас існує надзвичайна ситуація і наказав надати федеральну допомогу на додаток до зусиль по реагуванню на рівні штату та на місцевому рівні у зв'язку з надзвичайними ситуаціями, викликаними ураганом "Ханна", який розпочався 25 липня 2020 року і триває", – йдеться в повідомленні.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в США перший в цьому сезоні атлантичний ураган "Ханна" вдарив по узбережжю Техасу зі швидкістю вітру до 150 кілометрів на годину.

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