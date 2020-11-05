У США вперше з початку пандемії зафіксовано понад 100 тис. випадків COVID-19 за добу

У Сполучених Штатах вперше з початку пандемії коронавірусу виявили більше 100 тисяч нових випадків інфікування ним за добу.

Про це повідомляє The Washington Post. За даними видання, у 17 штатах зафіксовано найвищий приріст заражень COVID-19.

Зокрема, станом на ранок 5 листопада, найбільше вірус "вдарив" по Вірджинії, Канзасі, Теннесі, Оклахомі, Монтані, Айові, Північній і Південній Дакоті, Огайо, Небрасці, Міннесоті та Індіані.

"У середу вони повідомили про рекордну кількість пацієнтів, госпіталізованих з COVID-19. У багатьох із цих штатів пропускна здатність лікарень перебуває під серйозною загрозою", – інформує видання.

Загалом із лютого 2020 року в країні зареєстровано більше 9,8 мільйона заражень COVID-19, від ускладнень хвороби померло більш ніж 239,8 тисячі громадян. Водночас понад 6,2 млн американців змогли побороти вірус. Так, за даними Worldometers, активними хворими на коронавірус у США залишаються більше 3 млн жителів.

Чиновники охорони здоров'я в США намагаються привернути увагу нації, попереджаючи, що неухильне зростання випадків інфікування коронавірусом, що почалося в середині вересня, не сповільнюється на фоні триваючої невизначеності щодо потенційних вакцин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американські фондові ринки впали на 3% через зростання кількості заражень коронавірусом і його наслідками для відновлення економіки. Зокрема, індикатор Dow Jones продемонстрував максимальне одноденне падіння за останні пів року.