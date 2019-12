У США влаштували криваву стрілянину в церкві: є жертви. Відео 18+

У неділю, 29 грудня, під час церковної служби в місті Уайт-Сетлмент, штат Техас у США, відкрили стрілянину, в результаті чого 2 прихожан були вбиті.

Самого нападника також застрелили. Про це повідомляє CBSNews (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Чоловік із дробовиком увірвався на службу о 09:57 за місцевим часом і почав стріляти. В результаті нападу були поранені ще дві особи, яким надали медичну допомогу на місці.

Відзначається, що відразу кілька прихожан швидко витягли свою зброю незабаром після першого пострілу, щоб знешкодити злочинця, проте першим зреагував охоронець. Місцева влада подякували прихожанам за проявлені мужність і героїзм.

Особистість злочинця не розкривається, про мотиви поки нічого не відомо.

BREAKING: Video shows gunman open fire at West Freeway Church of Christ in White Settlement, Texas before being shot dead by armed security; the service was being live-streamed on YouTube pic.twitter.com/58YcB8ODT1