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30 грудня • оновлено в 09:15
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У США влаштували криваву стрілянину в церкві: є жертви. Відео 18+

1.9т
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У неділю, 29 грудня, під час церковної служби в місті Уайт-Сетлмент, штат Техас у США, відкрили стрілянину, в результаті чого 2 прихожан були вбиті.

Самого нападника також застрелили. Про це повідомляє CBSNews (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Чоловік із дробовиком увірвався на службу о 09:57 за місцевим часом і почав стріляти. В результаті нападу були поранені ще дві особи, яким надали медичну допомогу на місці.

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У США влаштували криваву стрілянину в церкві

У США влаштували криваву стрілянину в церкві

Скріншот з відео

У США в церкві розстріляли людей

У США в церкві розстріляли людей

CBSNews

Відзначається, що відразу кілька прихожан швидко витягли свою зброю незабаром після першого пострілу, щоб знешкодити злочинця, проте першим зреагував охоронець. Місцева влада подякували прихожанам за проявлені мужність і героїзм.

Охоронець, який застрелив нападника

Охоронець, який застрелив нападника

Twitter Caleb Hull

Особистість злочинця не розкривається, про мотиви поки нічого не відомо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 грудня Нью-Йорк сколихнули масові напади на євреїв. В одній з синагог влаштували криваву різанину прямо під час святкування Хануки.

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Автор
Ірина Кулініч
Місце
США
Тег
стрілянина
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