У США влаштували протести й зіткнення після програшу Трампа на виборах. Фото і відео

У США прихильники чинного президента Дональда Трампа почали акції протесту після повідомлень про перемогу на виборах демократа Джо Байдена. У Вісконсині активісти- афроамериканці навіть побилися з тими, хто підтримує демократа.

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Найбільші мітинги 7 листопада також пройшли в Джорджії, Мічигані й Орегоні. Як повідомляє USA Today, прихильники республіканця заявляють про "крадіжку голосів" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Так, в Атланті штату Джорджія до тисячі американців, які підтримують нинішнього главу країни, зібралися біля будівлі, де засідають місцеві законодавчі збори. Вони скандували: "Це ще не кінець!" і звинувачували ЗМІ в фальсифікаціях.

У Мічигані з прихильниками Трампа зіткнулися декілька десятків активістів, які підтримують Байдена. Вони закликали опонентів прийняти результати. Ті ж наполягали на законних виборах.

Акція протесту в Атланті Twitter Larry Madowo

Водночас у Фініксі штату Арізона не менше тисячі громадян прийшли до центру, де опрацьовували бюлетені. Мітингувальники закликали не вважати президентські вибори в країні завершеними, а також висловлювали впевненість у перемозі республіканця.

Дві групи протестувальників зіткнулися і в Лансінгу (штат Мічиган). Серед них були ті, хто підтримує Дональда Трампа, а також учасники руху "Життя темношкірих мають значення". Люди спершу штовхали одне одного і кричали, але пізніше напруженість спала.

А ось у Сакраменто штату Каліфорнія зустріч прихильників Трампа і Байдена завершилася бійкою. Хоча, за даними правоохоронців, серйозно ніхто не постраждав.

У столиці штату Вісконсин місті Медісон пройшли зіткнення активістів Black Lives Matter із прихильниками демократа, який переміг у президентських перегонах. На одній площі там проходила акція на підтримку BLM. На опублікованих у соцмережах записах видно, що люди танцювали під реп і махали предметом, що імітує відрізану голову президента США Дональда Трампа. Тут же святкували перемогу Байдена його прихильники. І в якийсь момент темношкірий чоловік напав на одного з них.

Бійка між протестувальниками в Мадісоні, штат Вісконсин

Не обійшлося без штовханини і в Салемі, що в Орегоні. Аналогічні акції проходять в Олбані (штат Нью-Йорк) і Колумбії (штат Південна Кароліна). Інформації про випадки масових заворушень під час протестів у країні немає.

Водночас у багатьох містах США святкують перемогу на президентських виборах Джозефа Байдена. Це, зокрема, жителі Філадельфії (штат Пенсильванія), Чикаго (штат Іллінойс) і Нью-Йорка (штат Нью-Йорк).

Як повідомляв OBOZREVATEL, у низці штатів США після завершення виборів президента 3 листопада спалахнули масові протести і заворушення з погромами на вулицях. Вони охопили такі міста, як Портленд, Нью-Йорк, Фенікс, Лас-Вегас, Денвер, Міннеаполіс, Чикаго, Філадельфія і Балтімор.