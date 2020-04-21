Рекламував Трамп: виявлена смертельна небезпека ліків від COVID-19

Ветерани в США, які приймали протималярійний препарат гидроксихлорохін для лікування коронавірусу COVID-19, виявилися більш схильними до смерті.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це йдеться в загальнонаціональному дослідженні, опублікованому на Medrxiv. Були проаналізовані записи 368 чоловіків, госпіталізованих з COVID-19, які померли або були виписані до 11 квітня.

Померли 28% тих, кого лікували гідроксихлорохіном, проти 11% летальних випадків серед пацієнтів, які отримували стандартне лікування.

Дослідники докладно не вивчали побічні ефекти гідроксихлорохіну, однак вони вважають, що препарат міг завдати шкоди внутрішнім органам.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за результатами проведеного міжнародного опитування більшість лікарів висловилися за використання гідроксихлорохіну, оскільки наразі це є найкращими ліками від коронавірусу. Також його рекламував президент США Дональд Трамп, назвавши – проривом в боротьбі з COVID-19.

Однак з препаратом не все так однозначно. Кілька країн вже відмовилися від нього, наприклад, Швеція і Бразилія. В останній під час клінічних випробувань померли 11 осіб.

Проти гідроксихлорохіну виступили і в Центральному розвідувальному управлінні США, назвавши його небезпечним ліками, які можуть привести до раптової смерті.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram