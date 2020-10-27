У США виявили гігантських азіатських шершнів-убивць

У Вашингтоні (США) вчені в спеціальних захисних костюмах успішно знищити перше гніздо гігантських азіатських шершнів, які вбивають бджіл і тому могли поставити американську харчову промисловість під загрозу.

Про це повідомляє BBC. Зазначається, що гніздо знищили за допомогою вакуумного шланга, який висмоктував комах із дерева. Також доведеться зрубати дерево, в якому було гніздо, щоб прибрати інші "житла" шершнів.

Гігантські азіатські шершні є найбільшими представниками свого роду – вони досягають 5,5 сантиметра в довжину. Їхнє отруйне жало може проникнути через захисний костюм, але про постраждалих учених не повідомлялося.

А якщо людину вкусить кілька шершнів, вона може померти. Через свої розміри й способи знищення бджіл цих шершнів прозвали "шершнями-вбивцями".

Ці шершні всього за лічені години можуть знищити колонію медоносних бджіл, які запилюють багато фруктів, овочів і горіхів і є важливою частиною харчової промисловості. "Шершні-вбивці" загрожують і без того нечисленним бджолам, яких у США вже вважають комахами на межі зникнення.

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