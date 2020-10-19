У США висунули звинувачення російським хакерам з ГРУ, які атакували Україну

Міністерство юстиції США висунуло звинувачення шістьом офіцерам російського ГРУ в можливих кібератаках, які служили "стратегічній вигоді для Росії".

Про це повідомило BBC. За заявою прокуратури США, угруповання прагнуло зірвати зимові Олімпійські ігри 2018 року, президентські вибори у Франції в 2017 році і порушити енергосистему України.

"Жодна країна не використовувала свої кібернетичні можливості так зловмисно або безвідповідально, як Росія", – сказав помічник генерального прокурора Джон Демерс.

Крім того, він назвав діяльність російських хакерів "найбільш руйнівною серією комп'ютерних атак, що будь-коли приписувалися одній групі".

Міністр закордонних справ Великобританії Домінік Рааб сказав, що напади на організаторів, спонсорів та постачальників логістичних послуг Олімпійських та Паралімпійських ігор в Токіо були "цинічними і божевільними".

"Великобританія буде продовжувати працювати з нашими союзниками, щоб виявити і протидіяти майбутнім зловмисним кібератакам", – сказав Рааб.

Представники міністерства закордонних справ також розкрили подробиці нападу на зимові Олімпійські ігри 2018 року в Південній Кореї.

У цьому випадку операція повинна була виглядати так, як ніби вона виходила з Північної Кореї або Китаю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Агентство національної безпеки США і Федеральне бюро розслідувань звинуватили російських хакерів у запуску інтернет-вірусу "Дроворуб". Вони стверджують, що Головне розвідувальне управління Росії використовувало інструмент для злому комп'ютерів на базі операційної системи Linux.