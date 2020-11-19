У США виступили проти повернення Росії в G7 через Україну

У США проголосували за законопроєкт на підтримку України, який повинен не допустити участь Росії у зустрічах "Великої сімки" (G7).

Як повідомляє "Голос Америки", документ, ухвалений палатою представників Конгресу, забороняє використання вашингтонською адміністрацією федеральних коштів в цілях "підтримки або сприяння участі Росії в засіданнях G7 і відновлення G8 за участю РФ".

У законопроєкті йдеться, що повернення Росії можливо в тому випадку, коли держсекретар і директор національної розвідки США зможуть завірити законодавців у тому, що Москва, "припинила будь-яке втручання у вибори в США або в інших країнах G7, державах НАТО і ЄС, повністю виконує свої зобов'язання в рамках Мінських домовленостей, припинила незаконну окупацію Криму, Південної Осетії і Абхазії та вивела свої війська і озброєння з Придністров'я".

Відзначимо, що після голосування в Конгресі, законопроєкт повинен пройти в Сенаті, а потім бути підписаним президентом США.

Додамо, що за даними Reuters, нинішній глава Білого дому Дональд Трамп не планує проводити саміт G7 до кінця 2020 року. Видання пише, що глава Штатів ще не прийняв рішення про проведення зустрічі, так як незабаром повинен передати владу обраному президенту США Джо Байдену.

При цьому наголошується, що можливий онлайн формат саміту, але робота над якою-небудь спільною заявою поки не велась.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Британії поставили категоричну умову повернення Росії в G7.