У США вирішили допомогти Росії: Помпео заявив про спільну боротьбу з COVID-19

Карина Бондаренко Світ 19:24, 17.05.2020

У США вирішили допомогти Росії в боротьбі з коронавірусом COVID-19.

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Про це заявив державний секретар США Майк Помпео в інтерв'ю Washington Examiner. За його словами, Росія і США можуть успішно працювати разом, незважаючи на суперечності, які досі зберігаються.

Майк Помпео

"Ми раді, що можемо спробувати допомогти їм подолати цей вірус. Коли президент (Дональд Трамп - ред.) Говорив по телефону з президентом Путіним, приблизно тиждень тому, може бути, трохи більше, президент прийняв рішення надати їм серйозну допомогу. Деяке обладнання для тестування, а також ШВЛ. Це обладнання вже в дорозі", – сказав Помпео.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в китайському місті Ухань, який вважається епіцентром поширення коронавірусу, зафіксували 28 нових випадків зараження COVID-19.

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