У США вирішили допомогти Росії в боротьбі з коронавірусом COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це заявив державний секретар США Майк Помпео в інтерв'ю Washington Examiner. За його словами, Росія і США можуть успішно працювати разом, незважаючи на суперечності, які досі зберігаються.

Майк Помпео

"Ми раді, що можемо спробувати допомогти їм подолати цей вірус. Коли президент (Дональд Трамп - ред.) Говорив по телефону з президентом Путіним, приблизно тиждень тому, може бути, трохи більше, президент прийняв рішення надати їм серйозну допомогу. Деяке обладнання для тестування, а також ШВЛ. Це обладнання вже в дорозі", – сказав Помпео.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в китайському місті Ухань, який вважається епіцентром поширення коронавірусу, зафіксували 28 нових випадків зараження COVID-19.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся