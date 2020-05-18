У США випробували вакцину від COVID-19 на людях: перші результати вразили

Американська компанія Moderna заявила, що її експериментальна вакцина mRNA-1273 довела свою ефективність проти COVID-19 на ранній стадії клінічних випробувань на людях.

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Як повідомляє CNBC, у випробуванні брали участь 45 осіб, яких поділили на три групи: першій вколювали 25 мкг вакцини, другій – 100, третій – 250. Причому, вакцинування проводилося двічі з інтервалом у 28 днів.

На 43-й день у восьми пацієнтів першої групи спостерігалось кількість антитіл, що дорівнювала тій, яка присутня у людини, що одужала від COVID-19. У другої групи ця кількість була значно більшою, а дані про результати випробування третьої групи поки недоступні.

У компанії зазначили, що вакцина mRNA-1273 показала себе успішно, а також переносилася людьми практично без побічних ефектів – їх виявили тільки у пацієнтів із третьої групи.

У США успішно випробували вакцину від COVID-19 на людях

"Ці дані підтверджують наше переконання, що mRNA-1273 має потенціал для запобігання хворобі COVID-19", – заявив головний медичний директор Moderna доктор Тал Закс

Також зазначається, що наступний етап випробувань почнеться у липні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Великобританії заявили про позитивні результати випробування вакцини від COVID-19 на мавпах.