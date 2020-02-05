У США випробували міжконтинентальну "ядерну" ракету: видовищні фото

Військово-повітряні сили США здійснили успішний випробувальний пуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III, яка здатна нести декілька ядерних боєголовок.
Запуск відбувся приблизно о 12:33 5 лютого із бази ВПС Ванденберг, що в Каліфорнії, повідомляє KSBY News (щоб продивитися фото, доскрольте новину до кінця).
Зазначається, що таке випробовування не пов’язане з якоюсь відповіддю на будь-які події у світі. Натомість воно було необхідне для підтвердження точності, а також надійності самої установки.
Випробування балістичної ракети Minuteman III у США
ksby.com
"Minuteman III пролетіла приблизно 6750 км і влучила в задану ціль на американському полігоні в районі атола Кваджалейн на Маршаллових островах у Тихому океані", – йдеться у повідомленні.
Випробування балістичної ракети Minuteman III у США
ksby.com
Як підкреслили в американських ВПС, така програма випробувального запуску демонструє працездатність їхнього озброєння, а також допомагає США підтримувати свої ядерні можливості в рамках національної безпеки країни.
Варто додати, що цей запуск став другим із чотирьох запланованих упродовж наступних декількох років.
Випробування балістичної ракети Minuteman III у США
ksby.com
Випробування балістичної ракети Minuteman III у США
ksby.com
Як повідомляв OBOZREVATEL, Військово-морський флот США ввів у експлуатацію тактичні ядерні балістичні ракети, які розміщуватимуться на субмаринах. Нова зброя призначена для стримування такого противника, як Росія.
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