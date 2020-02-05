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7 лютого • оновлено в 08:44
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У США випробували міжконтинентальну "ядерну" ракету: видовищні фото

3.3т
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Військово-повітряні сили США здійснили успішний випробувальний пуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III, яка здатна нести декілька ядерних боєголовок.

Запуск відбувся приблизно о 12:33 5 лютого із бази ВПС Ванденберг, що в Каліфорнії, повідомляє KSBY News (щоб продивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що таке випробовування не пов’язане з якоюсь відповіддю на будь-які події у світі. Натомість воно було необхідне для підтвердження точності, а також надійності самої установки.

Випробування балістичної ракети Minuteman III у США

Випробування балістичної ракети Minuteman III у США

ksby.com

"Minuteman III пролетіла приблизно 6750 км і влучила в задану ціль на американському полігоні в районі атола Кваджалейн на Маршаллових островах у Тихому океані", – йдеться у повідомленні.

Випробування балістичної ракети Minuteman III у США

Випробування балістичної ракети Minuteman III у США

ksby.com

Як підкреслили в американських ВПС, така програма випробувального запуску демонструє працездатність їхнього озброєння, а також допомагає США підтримувати свої ядерні можливості в рамках національної безпеки країни.

Варто додати, що цей запуск став другим із чотирьох запланованих упродовж наступних декількох років.

Випробування балістичної ракети Minuteman III у США

Випробування балістичної ракети Minuteman III у США

ksby.com

Випробування балістичної ракети Minuteman III у США

Випробування балістичної ракети Minuteman III у США

ksby.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, Військово-морський флот США ввів у експлуатацію тактичні ядерні балістичні ракети, які розміщуватимуться на субмаринах. Нова зброя призначена для стримування такого противника, як Росія.

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Автор
Діна Баронова
Тема
Озброєння
Місце
США
Теги
зброя ракети
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Sagan Oleg
Sagan Oleg
"Обоз" очередной раз лизнул у "янки"
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Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
Ты смотри надо же- ракеты, а летают. И не просто летают, а далеко летают. И шо характерно, кривизна земли не мешает. А может США кривизну умеют расправлять"? Кто знает эти передовые технологии. Кто знает...
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семенов Александр
семенов Александр
Всем свидомым срочно навалыты у шаровары и спиваты гымн!!!
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
семенов Александр, не скули припадочный,брысь под шконку.
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