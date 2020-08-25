У США виникли нові погроми через стрілянину копів в афроамериканця. Фото і відео
В американському місті Кеноша штату Вісконсин люди вийшли на протести через стрілянину поліцейських в афроамериканця Джейкоба Блейка, яка трапилася 24 серпня.
Через масові заворушення, які призвели до спалення будівель і авто, місцева влада запровадила комендантську годину. Про це повідомляє CNN (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).
Видання зазначає, що беззбройний Блейк намагався розняти двох жінок, які посварилися. Копи ж сім разів вистрілили йому в спину, коли він відчинив двері, щоб сісти в автомобіль. Чоловіка доставили в госпіталь Мілуокі, лікарям вдалося його врятувати, але він залишається в медустанові.
Водночас новина про Блейка миттєво облетіла місто, і після цього його охопили акції протесту – там почалися погроми й грабежі. Зокрема, незадоволені свавіллям поліцейських люди розбили двері будівлі міського суду, а також підпалили декілька будівель і автомобілів.
Вночі в місто було введено війська Національної гвардії для придушення заворушень. Також влада призначила комендантську годину до ранку 25 серпня за місцевим часом.
Коментуючи інцидент у Кеноші, губернатор штату Вісконсин Тоні Еверс написав у Twitter, що "расизм – це вказівка на кризовий стан суспільства".
Зі свого боку мер міста Джон Антарамян зазначив, що поліцейські, які поранили Блейка, і їхні колеги не були забезпечені натільними відеореєстраторами через брак бюджетних коштів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 серпня в місті Лафеєтт (США) поліцейські застрелили темношкірого чоловіка Трейфорда Пеллерина під час затримання.