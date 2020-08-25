У США виникли нові погроми через стрілянину копів в афроамериканця. Фото і відео

Заворушення в місті Кеноша (США).
В американському місті Кеноша штату Вісконсин люди вийшли на протести через стрілянину поліцейських в афроамериканця Джейкоба Блейка, яка трапилася 24 серпня.
Через масові заворушення, які призвели до спалення будівель і авто, місцева влада запровадила комендантську годину. Про це повідомляє CNN (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).
Видання зазначає, що беззбройний Блейк намагався розняти двох жінок, які посварилися. Копи ж сім разів вистрілили йому в спину, коли він відчинив двері, щоб сісти в автомобіль. Чоловіка доставили в госпіталь Мілуокі, лікарям вдалося його врятувати, але він залишається в медустанові.
Момент стрілянини
Водночас новина про Блейка миттєво облетіла місто, і після цього його охопили акції протесту – там почалися погроми й грабежі. Зокрема, незадоволені свавіллям поліцейських люди розбили двері будівлі міського суду, а також підпалили декілька будівель і автомобілів.
Копи вистрілили у Блейка сім разів
Вночі в місто було введено війська Національної гвардії для придушення заворушень. Також влада призначила комендантську годину до ранку 25 серпня за місцевим часом.
Людей обурили дії поліцейських, вони почали погроми
Коментуючи інцидент у Кеноші, губернатор штату Вісконсин Тоні Еверс написав у Twitter, що "расизм – це вказівка на кризовий стан суспільства".
Під час заворушень у Кеноші спалили декілька будівель
Зі свого боку мер міста Джон Антарамян зазначив, що поліцейські, які поранили Блейка, і їхні колеги не були забезпечені натільними відеореєстраторами через брак бюджетних коштів.
Протестувальники спалили десятки б/в авто в одному із салонів
Люди проходять повз згорілі автомобілі після ночі заворушень у Кеноші
Зруйнований ювелірний магазин у центрі Кеноші
Спалений автомобіль
Жінка поряд зі згорілими авто тримає прапор США і табличку з написом: "Бог + закон + порядок"
Магазин стільникових телефонів, який знаходиться між місцем стрільби і центром міста
Люди підпалили автомобілі
Masked BLM rioters are smashing up cars using bats in #Kenosha. pic.twitter.com/4pe01R938U- Andy Ngô (@MrAndyNgo) August 25, 2020
BLM rioters continue their rampage through #Kenosha. They’re destroying everything they can. #BlackLivesMatter pic.twitter.com/DXPs9ctwPu— Andy Ngô (@MrAndyNgo) August 25, 2020
Whole city blocks are on fire in Kenosha. pic.twitter.com/8MNUS0Nair— Ian Miles Cheong (@stillgray) August 25, 2020
Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 серпня в місті Лафеєтт (США) поліцейські застрелили темношкірого чоловіка Трейфорда Пеллерина під час затримання.
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