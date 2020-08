У США виникли нові погроми через стрілянину копів в афроамериканця. Фото і відео

В американському місті Кеноша штату Вісконсин люди вийшли на протести через стрілянину поліцейських в афроамериканця Джейкоба Блейка, яка трапилася 24 серпня.

Через масові заворушення, які призвели до спалення будівель і авто, місцева влада запровадила комендантську годину. Про це повідомляє CNN (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Видання зазначає, що беззбройний Блейк намагався розняти двох жінок, які посварилися. Копи ж сім разів вистрілили йому в спину, коли він відчинив двері, щоб сісти в автомобіль. Чоловіка доставили в госпіталь Мілуокі, лікарям вдалося його врятувати, але він залишається в медустанові.

Момент стрілянини

Водночас новина про Блейка миттєво облетіла місто, і після цього його охопили акції протесту – там почалися погроми й грабежі. Зокрема, незадоволені свавіллям поліцейських люди розбили двері будівлі міського суду, а також підпалили декілька будівель і автомобілів.

Копи вистрілили у Блейка сім разів

Вночі в місто було введено війська Національної гвардії для придушення заворушень. Також влада призначила комендантську годину до ранку 25 серпня за місцевим часом.

Людей обурили дії поліцейських, вони почали погроми

Коментуючи інцидент у Кеноші, губернатор штату Вісконсин Тоні Еверс написав у Twitter, що "расизм – це вказівка на кризовий стан суспільства".

Під час заворушень у Кеноші спалили декілька будівель

Зі свого боку мер міста Джон Антарамян зазначив, що поліцейські, які поранили Блейка, і їхні колеги не були забезпечені натільними відеореєстраторами через брак бюджетних коштів.

Протестувальники спалили десятки б/в авто в одному із салонів

Люди проходять повз згорілі автомобілі після ночі заворушень у Кеноші

Зруйнований ювелірний магазин у центрі Кеноші

Спалений автомобіль

Жінка поряд зі згорілими авто тримає прапор США і табличку з написом: "Бог + закон + порядок"

Магазин стільникових телефонів, який знаходиться між місцем стрільби і центром міста

Люди підпалили автомобілі

Masked BLM rioters are smashing up cars using bats in #Kenosha. pic.twitter.com/4pe01R938U - Andy Ngô (@MrAndyNgo) August 25, 2020

BLM rioters continue their rampage through #Kenosha. They’re destroying everything they can. #BlackLivesMatter pic.twitter.com/DXPs9ctwPu — Andy Ngô (@MrAndyNgo) August 25, 2020

Whole city blocks are on fire in Kenosha. pic.twitter.com/8MNUS0Nair — Ian Miles Cheong (@stillgray) August 25, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 серпня в місті Лафеєтт (США) поліцейські застрелили темношкірого чоловіка Трейфорда Пеллерина під час затримання.

