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У США виникли нові погроми через стрілянину копів в афроамериканця. Фото і відео

Марина Ліснічук
Марина Ліснічук
Світ
4,9 т.
Заворушення у США

Заворушення в місті Кеноша (США).

В американському місті Кеноша штату Вісконсин люди вийшли на протести через стрілянину поліцейських в афроамериканця Джейкоба Блейка, яка трапилася 24 серпня.

Через масові заворушення, які призвели до спалення будівель і авто, місцева влада запровадила комендантську годину. Про це повідомляє CNN (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Видання зазначає, що беззбройний Блейк намагався розняти двох жінок, які посварилися. Копи ж сім разів вистрілили йому в спину, коли він відчинив двері, щоб сісти в автомобіль. Чоловіка доставили в госпіталь Мілуокі, лікарям вдалося його врятувати, але він залишається в медустанові.

Момент стрілянини

Момент стрілянини

Водночас новина про Блейка миттєво облетіла місто, і після цього його охопили акції протесту – там почалися погроми й грабежі. Зокрема, незадоволені свавіллям поліцейських люди розбили двері будівлі міського суду, а також підпалили декілька будівель і автомобілів.

Копи вистрілили у Блейка сім разів

Копи вистрілили у Блейка сім разів

Вночі в місто було введено війська Національної гвардії для придушення заворушень. Також влада призначила комендантську годину до ранку 25 серпня за місцевим часом.

Людей обурили дії поліцейських, вони почали погроми

Людей обурили дії поліцейських, вони почали погроми

Коментуючи інцидент у Кеноші, губернатор штату Вісконсин Тоні Еверс написав у Twitter, що "расизм – це вказівка на кризовий стан суспільства".

Під час заворушень у Кеноші спалили декілька будівель

Під час заворушень у Кеноші спалили декілька будівель

Зі свого боку мер міста Джон Антарамян зазначив, що поліцейські, які поранили Блейка, і їхні колеги не були забезпечені натільними відеореєстраторами через брак бюджетних коштів.

Протестувальники спалили десятки б/в авто в одному із салонів

Протестувальники спалили десятки б/в авто в одному із салонів

Люди проходять повз згорілі автомобілі після ночі заворушень у Кеноші

Люди проходять повз згорілі автомобілі після ночі заворушень у Кеноші

Зруйнований ювелірний магазин у центрі Кеноші

Зруйнований ювелірний магазин у центрі Кеноші

Спалений автомобіль

Спалений автомобіль

Жінка поряд зі згорілими авто тримає прапор США і табличку з написом: "Бог + закон + порядок"

Жінка поряд зі згорілими авто тримає прапор США і табличку з написом: "Бог + закон + порядок"

Магазин стільникових телефонів, який знаходиться між місцем стрільби і центром міста

Магазин стільникових телефонів, який знаходиться між місцем стрільби і центром міста

Люди підпалили автомобілі

Люди підпалили автомобілі

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 серпня в місті Лафеєтт (США) поліцейські застрелили темношкірого чоловіка Трейфорда Пеллерина під час затримання.

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