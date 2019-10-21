У США вимагають внести "Азов" в список терористів. Документ

У США конгресмени зажадали від Держдепу внести український полк "Азов" визнати терористичною організацією.

Також в список терористів внесли дві праворадикальні організації в Європі. Про це йдеться в листі, який опублікував конгресмен від штату Нью-Йорк Макс Роуз. Звернення до держсекретаря Майку Помпео підписали 40 членів Палати Представників США.

"Сьогодні, якщо американський громадянин присягає на вірність Ісламській державі і поширює їх повідомлення терору, в уряду є кілька інструментів, як протистояти загрозі. Однак якщо той же американський громадянин присягає на вірність насильницькій білій екстремістській групі за кордоном і поширює їх терористичну риторику, федеральний уряд не має доступу до тих же інструментів", – сказано в листі.

"Батальйон Азов" є відомою ультранаціоналістичної організацією в Україні, яка відкрито запрошує неонацистів в свої ряди. ... У відносно короткій період історії цієї групи ООН зафіксувала порушення прав людини і випадки тортур. Незважаючи на ці факти, за даними ФБР, "Азов" рекрутує, радикализирует і тренує американських громадян роками", – йдеться в зверненні.

Також конгресмени заявляють, що є нібито зв'язок між "Азовом" і терористом, який влаштував стрілянину в місті Крайстчерч в Новій Зеландії в березні 2019 року.

"У своєму маніфесті стрілок згадував, що тренувався разом з "батальйоном Азов" в Україні і постійно носив символ, пов'язаний з ними. Обидва стрілки в містах Повій, Каліфорнія і Ель-Пасо, Техас, говорили, що їх прямо вплинув теракт в Крайстчерч. зв'язок між "Азовом" і терактами в Америці очевидна", – відмічено в листі.

Батальйон "Азов" Корреспондент.net

Крім "Азова" в списку значаться ІДІЛ, Аль-Каїда, Хамас, Хезболла, Боко Харам і інші. З європейських організацій в списку є ІРА (Ірландська республіканська армія) і ЕТА (терористична організація, яка виступає за незалежність Країни Басків), Nordic Resistance Movement (нордична Рух Опору) зі Швеції і National Action (Національна дія) з Великобританії.

Звернення конгресменів до Держдепу Скріншот

Звернення конгресменів до Держдепу Скріншот

Звернення конгресменів до Держдепу Скріншот

Звернення конгресменів до Держдепу Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Конгрес США попередньо погодив постачання Державним департаментом додаткової партії військової допомоги Україні на суму 39 мільйонів доларів.

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