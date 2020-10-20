У США викинули дефектні апарати ШВЛ "від Росії з любов’ю"

Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій США (FEMA) викинуло як "шкідливі відходи" зламані російські апарати штучної вентиляції легень. Їх Росія передала американцям цьогоріч у травні.

Зокрема, на початку пандемії коронавірусу американський лідер Дональд Трамп у розмові із главою РФ Володимиром Путіним попросив про допомогу. Саме тоді Кремль відправив до Вашингтона 45 апаратів ШВЛ, а також інше медустаткування із підписом "Від Росії з любов’ю", повідомляє BuzzFeed.

Зазначається, що з квітня FEMA розподілила російські апарати серед лікарень Нью-Йорка та Нью-Джерсі. Однак застосовувати їх для лікування пацієнтів медики не змогли через технічні проблеми, які почалися одразу ж, як тільки техніку передали із РФ. За даними відомства, нині устаткування утилізовано.

"Передані апарати ШВЛ було утилізовано відповідно до вимог із утилізації шкідливих відходів", – повідомив представник агентства.

Водночас видання підкреслює, мовляв, невідомо, коли саме "допомогу від Росії з любов’ю" відправили на смітник, оскільки ще у травні в FEMA повідомляли про переміщення апаратів на склади через технічні проблеми.

Відомо, що використання російського устаткування вимагало спеціальних адаптерів, яких не було в медзакладах. Тоді як декілька моделей взагалі загорілися в російських лікарнях, після чого їхнє виробництво зупинили. Ба більше, виробник цієї техніки навіть перебуває у санкційному списку США.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше директор Національного центру контррозвідки і безпеки США Вільям Еваніна заявив, що Росія, Китай і Іран намагаються перешкодити Штатам отримати вакцину від коронавірусу.