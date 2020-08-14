У США військові займуться розслідуваннями випадків появи НЛО – ЗМІ

Пентагон сформує робочу групу, яка займеться вивченням випадків зіткнення американських військових льотчиків з неопізнаними літаючими об'єктами (НЛО).

Про це повідомили джерела CNN в Міністерстві оборони США. Офіційна заява про формування такої групи очікується в найближчі кілька днів. За словами співрозмовників телеканалу, курирувати напрямок буде заступник міністра оборони Девід Норквіст.

Відзначається, що раніше в проблемі намагалися розібратися Військово-морські сили країни, оскільки саме пілоти задокументували більшу частину неопізнаних літаючих об'єктів. Як пише телекомпанія, проблема їх появи давно турбує відомство. Деякі вважають, що це безпілотники земних супротивників, які намагаються зібрати дані про війська суперника.

"Відверто кажучи, якщо це щось з-за меж нашої планети, це може бути навіть краще, ніж якщо ми спостерігаємо якийсь технологічний стрибок у виробництві китайців, росіян чи якогось іншого супротивника", – сказав голова комітету з розвідки сенату США Марко Рубіо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Пентагоні заявили, що неопізнані літаючі об'єкти можуть мати позаземне походження – зроблені з матеріалів, яких немає на планеті.