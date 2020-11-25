У США відповіли на претензії Росії про "порушення кордонів"

У США заявили, що їхній есмінець John S. McCain ("Джон Маккейн") не вторгався в територіальні води Росії в Японському морі. Натомість підкреслили, що це саме росіяни в порушення морського права забрали собі надто велику частину узбережжя.

Про це йдеться в заяві Сьомого флоту Штатів. Зокрема, у відповідь на звинувачення з боку РФ про нібито порушення напередодні есмінцем державного кордону на півдні Приморського краю.

Американці заперечили надмірні морські претензії росіян. Вони кажуть, що їхній корабель перебував у затоці Петро Великий у межах операції з вільного судноплавства (FONOP) на законних підставах.

Водночас у США нагадали, що ще в 1984 році Радянський Союз оголосив затоку Петра Великого своїм внутрішніми водами. Хоча морський кордон завдовжки 106 морських миль суперечить нормам міжнародного права – це зазначено і в Конвенції з морського права. Підкреслюється, що провівши цю межу, СРСР спробував зажадати більше внутрішніх вод від свого берега, ніж він мав право вимагати.

"Російська Федерація продовжила домагання СРСР. Провівши цю операцію, Сполучені Штати продемонстрували, що ці води не є територіальним морем Росії і що США не погоджуються з її твердженнями про те, що Петро Великий є (їхньою) "історичної бухтою", – йдеться в заяві.

Там додали, що американці й надалі мають намір "літати, плавати і працювати скрізь, де це дозволено міжнародним правом – незалежно від надмірних морських претензій".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в російському Міноборони заявили, нібито американський есмінець на 2 км увійшов у внутрішні води РФ. Там звинуватили США в порушенні кордону й направили військових "на підмогу".