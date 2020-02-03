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3 лютого • оновлено в 23:46
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У США відкрили стрілянину в університеті: є жертви і поранений

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У понеділок, 3 лютого, невідомий відкрив стрілянину в одному з гуртожитків Техаського університету A&M у США, в результаті чого, за попередніми даними, загинули 2 особи.

Про це повідомляється на сторінці поліції кампусу в Twitter. Студентам і співробітникам університету рекомендували залишатися в укриттях, на місце терміново прибули правоохоронці.

Ще одного студента поранили. Він був госпіталізований. Уточнюється, що стрілянина трапилася в гуртожитку Pride Rock.

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У США відкрили стрілянину в університеті

У США відкрили стрілянину в університеті

bestcounselingdegrees.net

Після інциденту університет скасував заняття на день і вечір. Також адміністрація навчального закладу надала студентам, викладачам і співробітникам притулок на місці як запобіжний захід. Через 2 години після НП всіх відпустили.

У США відкрили стрілянину в університеті: є жертви і поранений

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше під час церковної служби в місті Уайт-Сетлмент, штат Техас у США, відкрили стрілянину, в результаті чого 2 прихожан були вбиті.

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Автор
Ірина Кулініч
Місце
США
Тег
стрілянина
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