У США від ускладнень коронавірусу помер відомий нью-йоркський забудовник і республіканський меценат Стенлі Чера, який також дружив із президентом Дональдом Трампом.

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Як повідомляє CNN Business, чоловікові було за сімдесят, із COVID-19 його госпіталізували ще 24 березня.

Водночас наголошується, що, на одному з виступів Трамп ще минулого місяця згадував про друга, який боровся із цим захворюванням і впав у кому.

У США від коронавірусу помер близький друг Трампа Стэнлі Чера

Видання зазначає, що Стенлі Чера був відомий у Нью-Йорку як "титан із нерухомості й бізнесу", він також був філантропом, який фінансував багато волонтерських ініціатив. За словами джерела, його головною благодійної пристрастю була допомога дітям з особливими потребами.

Водночас, згідно зі звітами Федеральної виборчої комісії, з 2016 по 2019 рік Чера пожертвував загалом 402 800 доларів США для організацій, які займаються підтримкою президентства Трампа. Також його компанія Chera's Crown Acquisitions підписала декілька угод у 20080-му із зятем Трампа і старшим радником Білого дому Джаредом Кушнером.

Крім цього, Чера представляв американського лідера на параді в Нью-Йорку в листопаді минулого року, назвавши президента "своїм дорогим другом". Тоді як Трамп покликав Черу на свій мітинг у 2019 році в Гранд-Рапідс, штат Мічиган, назвавши його "одним із найбільших будівельників і фахівців із нерухомості в світі".

"Це чудовий хлопець, він був зі мною з самого початку", – сказав Трамп про свого друга.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп ввів режим стихійного лиха у всіх 50-ти штатах країни через катастрофічну ситуацію з поширенням коронавірусу.