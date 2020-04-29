У США 29 квітня кількість летальних випадків коронавірусу COVID-19 перевищила 60 тисяч.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Так, за даними worldometers.info на 20:00 середи (за Києвом) у Сполучених Штатах виявлено 1 048 834 випадків коронавірусу, 60 495 осіб загинули. Вилікувалися 144 352 інфікованих.

COVID-19 у Нью-Йорку Колаж

Від коронавірусу в Америці вже померло більше людей, ніж за 20 років війни у В'єтнамі, де армія США втратила близько 58 тисяч осіб, включно з убитими, загиблими в полоні та зниклими без вести.

Епіцентром COVID-19 в Штатах залишається Нью-Йорк, де загинули 23 474 людей, а заразилися – 305 086.

Один із провідних лікарів-консультантів Білого дому попередив, що спалах коронавірусу в країні ще далекий від закінчення.

Кількість нових випадків коронавірусу в США в день worldometers.info

Динаміка збільшення випадків COVID-19 worldometers.info

За його словами, США можуть "пережити погану осінь", якщо дослідникам не вдасться знайти ефективне лікування. Також доктор заявив, що вірус не зникне влітку й неминуче повернеться на другу хвилю.

Кількість загиблих у США в день worldometers.info

Загальна кількість жертв коронавірусу worldometers.info

Як писав OBOZREVATEL, у США лікарка з Нью-Йорка Лора Брін, яка боролася з пандемією COVID-19, покінчила життя самогубством.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал