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29 квітня • оновлено в 20:56
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У США від коронавірусу загинуло більше людей, ніж за 20 років війни у В'єтнамі

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У США 29 квітня кількість летальних випадків коронавірусу COVID-19 перевищила 60 тисяч.

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Так, за даними worldometers.info на 20:00 середи (за Києвом) у Сполучених Штатах виявлено 1 048 834 випадків коронавірусу, 60 495 осіб загинули. Вилікувалися 144 352 інфікованих.

COVID-19 у Нью-Йорку

COVID-19 у Нью-Йорку

Колаж

Від коронавірусу в Америці вже померло більше людей, ніж за 20 років війни у В'єтнамі, де армія США втратила близько 58 тисяч осіб, включно з убитими, загиблими в полоні та зниклими без вести.

Загинуло більше, ніж за 20 років війни у В'єтнамі: статистика жертв пандемії у США

Епіцентром COVID-19 в Штатах залишається Нью-Йорк, де загинули 23 474 людей, а заразилися – 305 086.

Один із провідних лікарів-консультантів Білого дому попередив, що спалах коронавірусу в країні ще далекий від закінчення.

Кількість нових випадків коронавірусу в США в день

Кількість нових випадків коронавірусу в США в день

worldometers.info

Динаміка збільшення випадків COVID-19

Динаміка збільшення випадків COVID-19

worldometers.info

За його словами, США можуть "пережити погану осінь", якщо дослідникам не вдасться знайти ефективне лікування. Також доктор заявив, що вірус не зникне влітку й неминуче повернеться на другу хвилю.

Кількість загиблих у США в день

Кількість загиблих у США в день

worldometers.info

Загальна кількість жертв коронавірусу

Загальна кількість жертв коронавірусу

worldometers.info

Як писав OBOZREVATEL, у США лікарка з Нью-Йорка Лора Брін, яка боролася з пандемією COVID-19, покінчила життя самогубством.

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Автор
Дарина Дурова
Тема
Коронавірус
Місце
США
Теги
інфекція вірус хвороба смерть
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