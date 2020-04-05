Як в Італії: у США від COVID-19 за добу померли майже 900 осіб

США обійшли Іспанію, Італію та Німеччину разом узяті за кількістю виявлених за добу випадків коронавірусу.

Так, в Америці підтвердили +16 514 інфікованих COVID-19, тоді як в Іспанії – 4 591, в Італії – 4 316, а в Німеччині – 2 673. Такі дані станом на вечір неділі, 5 квітня, опубліковані на worldometers.info.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Пандемія коронавірусу: свіжа статистика DW

Всього у США виявлено 327 871 випадків коронавірусу, в Іспанії – 130 759, в Італії – 128 948, в Німеччині – 98 765.

За добу в Штатах померли 873 пацієнтів (всього 9 325).

Скріншот

Тим часом Китай, де відбулися перші спалахи захворювання, лише на шостому місці в світі за кількістю виявлених випадків коронавірусу. Згідно з офіційною статистикою, на 5 квітня там 81 669 хворих (за день підтверджено 30 нових інфікованих і 3 смерті).

На п'ятому місці – Франція (всього 89 953 випадків і 7 560 смертей).

Скріншот

В Італії кількість нових загиблих пішла на спад. Там +4 316 заражених за добу і 525 смертей (всього 128 948 підтверджених діагнозів COVID-19, 15 887 летальні).

Востаннє зростання менше 600 за добу в Італії спостерігалося два тижні тому.

Підтверджені випадки нової інфекції в Італії Скріншот

Скріншот

Карта поширення коронавірусу в світі:

Як писав OBOZREVATEL, у Великобританії жителі почали масово скуповувати гідроксихлорохін – ліки, які президент США Дональд Трамп назвав порятунком від коронавірусу. Водночас лікарі категорично не рекомендують використовувати їх у домашніх умовах, нагадуючи про смертельну небезпеку препарату.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!