У США від COVID-19 померло вже більше громадян, ніж у боях Другої світової

Мирослав Семенюк Світ 11:15, 11.12.2020 Оновлено: 11:17, 11.12.2020

Кількість померлих від коронавірусу в США перевищила бойові втрати країни у Другій світовій війні.

На це звернуло увагу видання Business Insider. Станом на 11 грудня в США від COVID-19 померли майже 300 тисяч осіб.

Згідно з підрахунками міністерства у справах ветеранів США, у Другій світовій, в яку країна вступила в грудні 1941 року, загинули в боях 291 557 військовослужбовців.

Ще 113 842 смерті американців були небойовими.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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