У США від COVID-19 померло вже більше громадян, ніж у боях Другої світової
Кількість померлих від коронавірусу в США перевищила бойові втрати країни у Другій світовій війні.
На це звернуло увагу видання Business Insider. Станом на 11 грудня в США від COVID-19 померли майже 300 тисяч осіб.
Згідно з підрахунками міністерства у справах ветеранів США, у Другій світовій, в яку країна вступила в грудні 1941 року, загинули в боях 291 557 військовослужбовців.
Ще 113 842 смерті американців були небойовими.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у США тільки до інавгурації президента, яка призначена на 20 січня, від ускладнень нового коронавірусу можуть померти ще близько 100 тис. осіб.
США давно стали лідером за кількістю заражень COVID-19 – на сьогодні там зареєстровано понад 16 млн випадків.
За останній тиждень в США від коронавірусу померло 15 658 осіб, що робить його найбільш смертоносним у пандемії COVID-19 з квітня.