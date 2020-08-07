Заснула і померла: в США коронавірус убив 6-річну дівчинку з України

У штаті Теннессі (США) від коронавірусу померла 6-річна Джіджі Морс, яку американці Девід і Прісцілла удочерили з українського дитячого будинку.

Дівчинки не стало 4 серпня в окрузі Медісон, передає Jackson Sun. Уточнюється, що це перша смерть дитини в регіоні, пов'язана з COVID-19.

"Вона заснула і померла, і я не хочу жити без неї", – заявила мама дівчинки.

Погане самопочуття у Джіджі з'явилося минулого тижня. "Лікарка сказала, що в неї вірусне захворювання, і порекомендувала їй відпочити і з'їсти фруктового морозива і слашів, скільки вона захоче", – розповіла Прісцилла Морс.

Джіджі Морс. Jackson Su

Сім'я веде кілька блогів, у яких документується життя з кількома дітьми від міжнародного усиновлення. Джіджі забрали з України, коли дівчинці було три роки.

"У неї був такий важкий початок для її короткого життя, вона була нелюбимою, небажаною в дитячому будинку в Україні", – написав Девід Морс у своєму пості на Facebook. Він додав, що дочка страждала від серйозних проблем зі здоров'ям.

"Ми знайшли її і відразу зрозуміли, що вона повинна бути нашою дочкою. Ми привезли її додому й показали їй любов, як ніхто інший", – додав чоловік.

У США від COVID-19 померла 6-річна дівчинка з України

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