У США вибухом знищило інтернат: фото і відео смертельної НП

У Фармінгтоні (штат Мен, США) у результаті вибуху в інтернаті загинув один пожежник, ще семеро людей постраждали.

Як повідомляє Bangor Daily News, НП трапилася о 8:30 ранку (15:30 за Києвом) через витік газу. Серед постраждалих – іще четверо пожежників, двоє медиків швидкої допомоги і співробітник відділу техобслуговування установи.

Пожежники приїхали за викликом після того, як хтось помітив запах газу. Вибух трапився під час пошуку витоку, повністю зруйнувавши будинок, а також пошкодивши кілька сусідніх.

#BREAKING : Farmington, Maine - Massive Explosion at the LEAP Inc Building kills 1 firefighter and injures multiple people at Farmington Falls Rd #Farmington



Video: JenayD pic.twitter.com/MHqycvzVuH