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16 вересня • оновлено в 23:28
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У США вибухом знищило інтернат: фото і відео смертельної НП

1.1т Читати матеріал російською

У Фармінгтоні (штат Мен, США) у результаті вибуху в інтернаті загинув один пожежник, ще семеро людей постраждали.

Як повідомляє Bangor Daily News, НП трапилася о 8:30 ранку (15:30 за Києвом) через витік газу. Серед постраждалих – іще четверо пожежників, двоє медиків швидкої допомоги і співробітник відділу техобслуговування установи.

Пожежники приїхали за викликом після того, як хтось помітив запах газу. Вибух трапився під час пошуку витоку, повністю зруйнувавши будинок, а також пошкодивши кілька сусідніх.

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Вибух у США

Вибух у США

соцмережі

Вибух у США

Вибух у США

соцмережі

Вибух у США

Вибух у США

соцмережі

Місце вибуху на мапі

Місце вибуху на мапі

скріншот

Як писав OBOZREVATEL, раніше у США вибухом рознесло торговий центр, пошкодивши сусідні будівлі. Постраждали понад 20 осіб.

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