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У США вибухнув торговий центр: подробиці страшної НП

1.8т Читати матеріал російською

У місті Колумбія (штат Меріленд, США) в неділю, 25 серпня, стався вибух газу в одному з торгових центрів.

Жертв і постраждалих у результаті події немає, передає CNN.

Відзначається, що близько 07:00 ранку (14:00 за Києвом) до ТЦ прибули пожежники і рятувальники, які констатували витік газу й евакуювали людей із будівлі, а також із прилеглих до неї територій.

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За годину після цього пролунав вибух, частина будівлі, в якій знаходяться як офіси, так і торгові приміщення, обрушилася.

Пошкодилися й дроти електропередач, через що близько 30 будинків залишилися без світла. Після вибуху ресурсопостачальна компанія відключила газ.

За словами представника пожежної служби, зберігається небезпека повного обвалення ТЦ, тому прохід до нього закрили.

На місці працювали рятувальники та правоохоронці, за фактом вибуху почато розслідування.

Вибух в американському ТЦ

Вибух в американському ТЦ

twitter.com/CNN

Як писав OBOZREVATEL, раніше в столиці Афганістану Кабулі на весіллі прогримів вибух, у результаті загинули щонайменше 63 людини і понад 180 отримали поранення.

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Місце
США
Теги
вибух фотографии
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