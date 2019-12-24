У США трапився вибух у готелі: 10 поранених. Фото НП

У вівторок, 24 грудня, в готелі мережі Marriott у штаті Нью-Гемпшир (США) трапився вибух, що спричинив за собою пожежу.

У результаті НП постраждали 10 осіб. Про це повідомляє телеканал WCAX (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

За попередньою інформацією, вибух трапився в технічному приміщенні готелю Element Hotel у місті Лебанон. Було госпіталізовано вісім постояльців готелю і двох пожежників.

У США трапився вибух у готелі WCAX

Відзначається, що поранення не загрожують життю постраждалих. Також стало відомо, що один із них отримав пошкодження, послизнувшись на льоду вже за межами небезпечної зони.

Крім того, всі 75 гостей були евакуйовані і розміщені в інших готелях.

Телеканал CBS Boston уточнює, що готель отримав значні пошкодження і його тимчасово закрили. За даними поліції, вибух не носив кримінального характеру.

У США трапився вибух у готелі WCAX

У США трапився вибух у готелі WCAX

У США трапився вибух у готелі WCAX

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в місті Колумбія (штат Меріленд, США) трапився вибух газу в одному з торгових центрів.

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