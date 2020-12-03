У США вакцину від коронавірусу випробують на дітях

Мирослав Семенюк Світ 09:02, 3.12.2020 Оновлено: 09:21, 3.12.2020

Американські компанії Pfizer і Moderna тестують свої вакцини від коронавірусу (COVID-19) на дітях від 12 до 18 років.

Як повідомляє CNN з посиланням на директора Національного інституту здоров'я США доктора Френсіса Коллінза, випробування вакцини для дітей молодше 12 років можуть початися на початку наступного року.

"Незабаром після початку року ми захочемо з'ясувати, чи працює ця вакцина для дітей молодшого віку, тому що ми знаємо, що вони можуть бути інфіковані і можуть передавати вірус", – сказав він.

До дослідження вже залучили добровольців у віці 12-18 років з штатів Айдахо, Міннесота, Нью-Йорк, Оклахома, Техас і Юта.

Очікується, що в найближчому майбутньому вакцини Pfizer і Moderna отримають дозвіл на екстрене застосування в США для дорослих.

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