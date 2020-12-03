У США вакцину від коронавірусу випробують на дітях
Американські компанії Pfizer і Moderna тестують свої вакцини від коронавірусу (COVID-19) на дітях від 12 до 18 років.
Як повідомляє CNN з посиланням на директора Національного інституту здоров'я США доктора Френсіса Коллінза, випробування вакцини для дітей молодше 12 років можуть початися на початку наступного року.
"Незабаром після початку року ми захочемо з'ясувати, чи працює ця вакцина для дітей молодшого віку, тому що ми знаємо, що вони можуть бути інфіковані і можуть передавати вірус", – сказав він.
До дослідження вже залучили добровольців у віці 12-18 років з штатів Айдахо, Міннесота, Нью-Йорк, Оклахома, Техас і Юта.
Очікується, що в найближчому майбутньому вакцини Pfizer і Moderna отримають дозвіл на екстрене застосування в США для дорослих.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Moderna заявила, що ефективність її вакцини проти COVID-19 склала 94,1%, а проти важкої форми хвороби і зовсім 100%.
Раніше стало відомо, що цю вакцину вже почали поширювати в США і європейських країнах. Для логістики залучили авіакомпанію United Airlines.
Вакцину від Pfizer почнуть вводити жителям Великобританії з 7 грудня.
Що стосується України, то, за словами глави МОЗ Максима Степанова, точні терміни поставки препарату в нашу країну стануть відомі після 7 грудня. Це буде здійснено в рамках механізму COVAX.