У США вагітна українка потрапила в расистський скандал

Юрій Сергієнко Світ 20:06, 6.06.2020 Оновлено: 20:08, 6.06.2020

У Нью-Йорку українка Світлана Флом потрапила в расистський скандал після того, як звинуватила афроамериканку в цькуванні і погрози.

Для з'ясування обставин довелося неодноразово викликати поліцію, пише "Новое время" (щоб подивитися фото і відео, проскрольте новину до кінця).

Світлана Флом
Evening Standart

Користувачка Instagram "_brownsugarbaby" опублікувала запис, на якому Флом телефонує до поліції і скаржиться на автора, зазначаючи, що вона "маніпулює через свій колір шкіри".

"Я вся тремчу ... Вона мене знімає на камеру, я вагітна і зі мною двоє дітей", – сказала українка. Пізніше вона попросила видалити відео з нею.

У Нью-Йорку українку звинуватили в расизмі через скарги на афроамериканку
Кадр відео instagram.com/_brownsugarbaby

У коментарі місцевим ЗМІ Флом пояснила, що жінка знімала її на камеру 45 хвилин, а потім опублікувала в Instagram уривки відео, в яких вона виставлена расисткою. Українка також зазначила, що після публікації тих кадрів на її адресу почали надходити погрози.

У Нью-Йорку українку звинуватили в расизмі через скарги на афроамериканку
instagram.com/_brownsugarbaby

Поліція провела бесіду з обома жінками, але ніяких дій не вжила.

Світлана Флом є співвласницею закладу Maison Vivienne в Нью-Йорку. Вона одружена з мільйонером, колишнім керівником Jaguar Land Rover Manhattan Гері Флом. У США жінка переїхала в 2007 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в США після загибелі афроамериканця Джорджа Флойда почалася хвиля демонстрацій проти насильства з боку поліції.

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