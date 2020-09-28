У водопроводі в США виявили смертельну амебу, що пожирає мозок, заразилася дитина

У водопроводі на південному сході Техасу (США) виявили поїдаючу мозок амебу Naegleria fowleri, зараження якою зазвичай призводить до летальних наслідків.

Через це жителям восьми міст – Лейк-Джексон, Фріпорт, Енглтон, Бразорія, Річвуд, Ойстер-Крік, Клутьє і Розенберг – на добу заборонили використовувати воду для будь-яких цілей, крім змиву туалетів, пише CNN. Такі рекомендації діяли також для хімічного заводу Dow у Фріпорте та департаменту Клеменса й Уейна Скотта в Техасі.

Інцидент стався 25 вересня, але в Лейк-Джексон провести дезінфекцію за день не встигли. В результаті міська влада опублікували заяву про стихійне лихо.

Техаська комісія за якістю навколишнього середовища обіцяла вирішити проблему якомога швидше.

За даними Центрів із контролю і профілактики захворювань, амеба, що поїдає мозок, зазвичай зустрічається в ґрунті, теплих озерах, річках і гарячих джерелах. Небезпечний мікроорганізм також можна знайти в басейнах, що погано обслуговуються або не хлоруються, в скидах теплої води з промислових підприємств.

Питання якості води в штаті порушили 8 вересня, коли в Лейк-Джексон стало відомо про 6-річного хлопчика, який був госпіталізований з амебою. Стан дитини зв'язали з двома можливими джерелами: водяний фонтан-"бризговик" перед громадським центром або водопровід у будинку хлопчика. Мікроорганізм знайшли у фонтані.

За даними Центру контролю і запобігання захворюванням, з 1962 до 2018 року Naegleria fowleri заразилися 145 осіб, лише четверо вижили.

Naegleria fowleri – амеба, яка може паразитувати в організмі людини. Разом із водою мікроб потрапляє в ніс, а звідти – в головний мозок. Інфекція не передається від людини до людини. Амеба харчується мозком, що призводить до крововиливів і некрозу, летальність – 95%.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Китаї 19-річна дівчина потрапила в лікарню в критичному стані з хворобою мозку після того, як видавила прищик на носі.