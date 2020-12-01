У США в стіні старого будинку знайшли склад віскі часів Сухого закону більш ніж на $500 тисяч

У США під час ремонту старого будинку виявили склад віскі часів Сухого закону більш ніж на $ 500 тисяч

Будова в минулому столітті належав відомому виробники спиртного

Під час ремонту нещодавно купленого подружньою парою з Нью-Йорка будинку, якому понад 100 років, виявили 66 пляшок віскі часів сухого закону загальною вартістю понад півмільйона доларів.

Про це повідомив ABC7. Будинок в 1915 році був побудований відомим бутлегером (підпільним продавцем спиртного під час Сухого закону в США).

Подружжя жило в будинку, розташованому в невеликому селі Еймс, розташованому приблизно в трьох годинах їзди від Нью-Йорка, трохи більше року. Близько двох місяців тому вони затіяли капітальний ремонт.

Їм зайнялися дизайнер Нік Драммонд і його партнер Патрік Баккер.

За словами Драммонда, коли він знімав зовнішній плінтус з нижньої частини прибудови, звідти випав таємничий пакет.

"Я дивлюся, а там сіно, папір, скло... Я бачу ще один пакет, і це пляшка віскі. Це схоже на схованку з віскі", – розповів дизайнер.

Після того, як Драммонд проліз через люк в підлозі, виявив ще кілька упаковок контрабандного віскі Old Smuggler Gaelic.

"Спочатку ми знайшли сім зв'язок по шість штук в стіні, а потім знайшли ще чотири зв'язки", – зізнався Драммонд.

За його словами, кожна пляшка була обгорнута цигарковим папером і соломою і упакована в пакети по шість штук. Одну з них чоловіки вирішили залишити собі, щоб оцінити смак "забороненого" алкоголю, інші будуть продані.

Вартість однієї пляшки раритетного віскі становить близько 1000 доларів.

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