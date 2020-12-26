У США в щепленого вакциною Moderna вперше проявилася алергія

Мирослав Семенюк Світ 08:29, 26.12.2020 Оновлено: 08:37, 26.12.2020

У США вперше виявили гостру алергічну реакцію на вакцину від коронавірусу (COVID-19) компанії Moderna.

Як пише The New York Times, у минулий четвер лікарю в Бостоні, штат Массачусетс, ввели вакцину в одній з місцевих лікарень, а через кілька хвилин у нього проявилася алергія.

В результаті його довелося помістити в відділення екстреної допомоги і ввести протиалергічний препарат. Зараз медик почуває себе добре.

У компанії Moderna заявили, що уважно вивчать інцидент, але не готові коментувати "одиничний випадок прояву алергічної реакції".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • через добу після вакцинації проти коронавірусу у двох співробітників Національної служби охорони здоров'я Великобританії виникла алергічна реакція на препарат від Pfizer.

  • Через це Агентство з контролю за ліками і продуктами охорони здоров'я (MHRA) рекомендувало не робити щеплення тим, хто є алергіком.

  • Також відомо, що гостра реакція на щеплення від коронавірусу виникла в медиків у США. Наприклад, два таких випадки були зафіксовані в штаті Аляска.

  • При цьому вакцина Pfizer викликає більше алергічних реакцій, ніж інші препарати.

  • Фахівці стверджують, що вакцини від інших хвороб також можуть провокувати алергічні реакції, але це явище не є частим.

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