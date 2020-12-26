У США в щепленого вакциною Moderna вперше проявилася алергія

У США вперше виявили гостру алергічну реакцію на вакцину від коронавірусу (COVID-19) компанії Moderna.

Як пише The New York Times, у минулий четвер лікарю в Бостоні, штат Массачусетс, ввели вакцину в одній з місцевих лікарень, а через кілька хвилин у нього проявилася алергія.

В результаті його довелося помістити в відділення екстреної допомоги і ввести протиалергічний препарат. Зараз медик почуває себе добре.

У компанії Moderna заявили, що уважно вивчать інцидент, але не готові коментувати "одиничний випадок прояву алергічної реакції".

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