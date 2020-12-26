У США в щепленого вакциною Moderna вперше проявилася алергія
У США вперше виявили гостру алергічну реакцію на вакцину від коронавірусу (COVID-19) компанії Moderna.
Як пише The New York Times, у минулий четвер лікарю в Бостоні, штат Массачусетс, ввели вакцину в одній з місцевих лікарень, а через кілька хвилин у нього проявилася алергія.
В результаті його довелося помістити в відділення екстреної допомоги і ввести протиалергічний препарат. Зараз медик почуває себе добре.
У компанії Moderna заявили, що уважно вивчать інцидент, але не готові коментувати "одиничний випадок прояву алергічної реакції".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
через добу після вакцинації проти коронавірусу у двох співробітників Національної служби охорони здоров'я Великобританії виникла алергічна реакція на препарат від Pfizer.
Через це Агентство з контролю за ліками і продуктами охорони здоров'я (MHRA) рекомендувало не робити щеплення тим, хто є алергіком.
Також відомо, що гостра реакція на щеплення від коронавірусу виникла в медиків у США. Наприклад, два таких випадки були зафіксовані в штаті Аляска.
При цьому вакцина Pfizer викликає більше алергічних реакцій, ніж інші препарати.
Фахівці стверджують, що вакцини від інших хвороб також можуть провокувати алергічні реакції, але це явище не є частим.