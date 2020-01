У США масштабна пожежа знищила десятки пришвартованих човнів: у вогні загинули 8 осіб

В Алабамі (США) в місті Скоттсборо загорілися човни на причалі озера Гантерсвілль. У пожежі загинули щонайменше вісім осіб.

Про це в понеділок, 27 січня, повідомив CNN. Кількість жертв не остаточна, їх підрахунок не буде завершено, поки всі човни не будуть підняті з води й оглянуті (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Раніше агенство АР передавало, що ще семеро людей госпіталізовано. У деяких були легкі травми або невелике переохолодження від води. Причина займання поки невідома.

Пожежа на озері Гантерсвілль Скрін відео CNN

Як сказав начальник пожежної охорони Скоттсборо Джин Некклаус, роботи на місці НП можуть тривати кілька днів. "Головна мета зараз – переконатися, що всі жертви знайдені", – заявив він.

Місце НП CNN

Човни були довжиною від 20 до 40 футів, деякі були пристосовані під житло.

"Док звалився, ми не можемо дістатися до всіх човнів прямо зараз. У нас є список місцевих жителів, і ми намагаємося підтвердити місцеперебування всіх", – сказав перший заступник Роккі Харне з департаменту шерифа округу Джексон.

Місце НП Скрін відео CNN

Breaking. Deadly fire in Scottsboro at Lake Guntersville in Jackson Co. 35 boats destroyed

A lot are house boats

7 people sent to hospital - they jumped off boats and the dock

7 people unaccounted for

17 * agencies involved. Photo courtesy of viewer. @WAAYTV pic.twitter.com/32ctyKonCS - Pat Simon WAAY 31 News (@ PatSimonWAAY31) January 27, 2020

VIDEO. Deadly inferno engulfs 35 boats in Scottsboro and claims 8 lives. This video is from a @WAAYTV viewer Watch the latest at 4. Praying for this community and first responders. @JacksonCountyAl @ScottsboroFire pic.twitter.com/tXCs0OYOWa - Pat Simon WAAY 31 News (@ PatSimonWAAY31) January 27, 2020

Here 's a closer look at the destroyed dock pic.twitter.com/ABXHCITFiX - Sierra Phillips (@ sierraWAAY31) January 27, 2020

Як писав OBOZREVATEL, раніше в місті Х'юстон (США) стався вибух на заводі, у результаті якого загинули дві людини.

