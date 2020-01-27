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28 січня • оновлено в 01:52
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У США масштабна пожежа знищила десятки пришвартованих човнів: у вогні загинули 8 осіб

1.1т
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В Алабамі (США) в місті Скоттсборо загорілися човни на причалі озера Гантерсвілль. У пожежі загинули щонайменше вісім осіб.

Про це в понеділок, 27 січня, повідомив CNN. Кількість жертв не остаточна, їх підрахунок не буде завершено, поки всі човни не будуть підняті з води й оглянуті (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Раніше агенство АР передавало, що ще семеро людей госпіталізовано. У деяких були легкі травми або невелике переохолодження від води. Причина займання поки невідома.

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Пожежа на озері Гантерсвілль

Пожежа на озері Гантерсвілль

Скрін відео CNN

Як сказав начальник пожежної охорони Скоттсборо Джин Некклаус, роботи на місці НП можуть тривати кілька днів. "Головна мета зараз – переконатися, що всі жертви знайдені", – заявив він.

Місце НП

Місце НП

CNN

Човни були довжиною від 20 до 40 футів, деякі були пристосовані під житло.

"Док звалився, ми не можемо дістатися до всіх човнів прямо зараз. У нас є список місцевих жителів, і ми намагаємося підтвердити місцеперебування всіх", – сказав перший заступник Роккі Харне з департаменту шерифа округу Джексон.

Місце НП

Місце НП

Скрін відео CNN

Як писав OBOZREVATEL, раніше в місті Х'юстон (США) стався вибух на заводі, у результаті якого загинули дві людини.

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Автор
Богдана Васильченко
Місце
США
Теги
видео фотографии смерть пожежа
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