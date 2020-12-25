У США в Нешвіллі прогримів потужний вибух. Відео та фото

Борис Бондар Світ 18:06, 25.12.2020 Оновлено: 18:11, 25.12.2020

Потужний вибух стався в центрі американського міста Нешвілл, штат Теннесі.

Про це повідомило видання WTX News. За попередніми даними, міг здетонувати вибуховий пристрій в автомобілі.

Інцидент стався в центрі міста близько 06:30 за місцевим часом.

Представник поліції Дон Аарон заявив, що правоохоронці розглядають інцидент як умисний акт.

Троє осіб були доправлені лікарні з місця події, але жоден з них не перебуває у критичному стані.

Мер Нашвілла Джон Купер повідомив ЗМІ, що він "знав про вибух" і прямував до місця події.

"Всі наші фахівці спрямовані до місця вибуху, щоб з'ясувати його причину, і я впевнений, що найближчим часом буде опублікована додаткова інформація", – сказав Купер.

За словами очевидців, після гучного вибуху з сусіднього будинку посипалися уламки і бите скло.

На місці інциденту почали працювати співробітники екстрених служб і поліція. За даними деяких ЗМІ, джерелом вибуху могла стати бомба в автомобілі. Сапери припускають, що в інших машинах в центрі міста можуть перебувати додаткові вибухові пристрої.

Вибух стався в районі 2 Авеню
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У районі катастрофи спалахнуло кілька пожеж, весь центр затягнуло густим димом.

Вибух стався в центрі міста
Twitter
Густим димом затягнуло центр міста
Twitter
На місці події почали працювати рятувальники
Twitter
Вибух зруйнував частину будинку
Twitter
Попередньо здетонував вибуховий пристрій в авто
Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL, вранці 25 грудня в Оболонському районі Києва біля одного з ресторанів стався вибух. Виклик до правоохоронців з приводу надзвичайної події надійшов о 4:00 з вулиці Автозаводської.

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