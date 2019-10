У США в клубі розстріляли людей: фото та відео злочину

У Нью-Йорку (США) в суботу, 12 жовтня, відбулася стрілянина, в ході якої мінімум чотири людини загинули, ще троє отримали поранення.

Інцидент стався в громадському клубі на Ютика-авеню в Брукліні близько 7:00 за місцевим часом (14:00 за київським), передає CNN (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Попередньо, четверо людей були застрелені всередині приміщення. Постраждалих госпіталізували із серйозними пораненнями, проте загрози їхньому життю немає.

Один чоловік та одна жінка отримали поранення в руку, ще один чоловік – у ногу. Про того, хто стріляв, а також його мотиви поки не повідомляється.

Після того, що сталося, поліція оточила район, розпочате розслідування за фактом злочину.

