У США в клубі розстріляли людей: фото та відео злочину

У Нью-Йорку (США) в суботу, 12 жовтня, відбулася стрілянина, в ході якої мінімум чотири людини загинули, ще троє отримали поранення.

Інцидент стався в громадському клубі на Ютика-авеню в Брукліні близько 7:00 за місцевим часом (14:00 за київським), передає CNN (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Попередньо, четверо людей були застрелені всередині приміщення. Постраждалих госпіталізували із серйозними пораненнями, проте загрози їхньому життю немає.

Місце злочину CNN

Один чоловік та одна жінка отримали поранення в руку, ще один чоловік – у ногу. Про того, хто стріляв, а також його мотиви поки не повідомляється.

Після того, що сталося, поліція оточила район, розпочате розслідування за фактом злочину.

Місце злочину CNN

Місце злочину CNN

#BreakingNews



4 dead and 3 wounded in today 's #Brooklyn shooting; no arrests made, as per #NewYork City police pic.twitter.com/ACXCmdm2Cr - Dinkar Singh Rawat (@ dinkarsr11) October 12, 2019

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно в кафе на бульварі Будівельників у Кам'янському Дніпропетровської області п'яний клієнт влаштував стрілянину.

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