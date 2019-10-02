У США в аеропорту розбився бойовий літак: фото і відео

В американському штаті Коннектикут розбився бомбардувальник часів Другої світової війни B-17.

Як передає ряд місцевих ЗМІ, НП сталася в аеропорту "Бредлі" в середу, 2 жовтня, близько 10 ранку (17 годин за київським часом).

Літак заходив на посадку, але при спробі приземлитися врізався в будівлю. За попередніми даними, жертв немає, але постраждали кілька людей.

У Коннектикуті розбився літак соцмережі

У Коннектикуті розбився літак соцмережі

У США розбився бомбардувальник B-17 "Літаюча фортеця" часів Другої світової. Літак зачепив будівлю і загорівся. Це сталося в аеропорту Бредлі, штат Коннектикут pic.twitter.com/kOGAo5nfhO - Лента.ру (@lentaruofficial) October 2, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії розбився штурмовик Су-25УБ, на борту якого знаходилися двоє пілотів.

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