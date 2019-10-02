Головна Новини
2 жовтня • оновлено в 19:44
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

У США в аеропорту розбився бойовий літак: фото і відео

1.3т Читати матеріал російською

В американському штаті Коннектикут розбився бомбардувальник часів Другої світової війни B-17.

Як передає ряд місцевих ЗМІ, НП сталася в аеропорту "Бредлі" в середу, 2 жовтня, близько 10 ранку (17 годин за київським часом).

Літак заходив на посадку, але при спробі приземлитися врізався в будівлю. За попередніми даними, жертв немає, але постраждали кілька людей.

Новини
У Підмосков'ї розбився літак, є загиблі: фото і відео з місця авіакатастрофи
У Коннектикуті розбився літак

У Коннектикуті розбився літак

соцмережі

У Коннектикуті розбився літак

У Коннектикуті розбився літак

соцмережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії розбився штурмовик Су-25УБ, на борту якого знаходилися двоє пілотів.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Місце
США
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
3
2
Смішно
0
Цікаво
5
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
В США каждый месяц разбивается военный самолёт, а то и два. Но США могут себе это позволить, у них много самолётов ,в отличии от России, которой об этом только мечтать приходится.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / думки

ads pixel