У США учасники протесту захопили частину міста і проголосили "автономію": Трамп закликав негайно їх прогнати

8 червня група протестувальників із рухів Black Lives Matter і Антифа захопила центральну частину Сіетла, оголосивши там "Автономну зону Капітолійського пагорба". Туди не пускають поліцію і заперечують американську владу.

Як повідомляє The Seattle Times, про заснування самопроголошеної "республіки" протестувальники заявили 8 червня. Зараз проїзди навколо цієї території забарикадовані, а "кордони" охороняються озброєними ополченцями, яких контролює репер Раз Сімоне.

Репер Раз Сімоне (у чорній куртці) AP

Захоплення району сталося після того, як поліція залишила дільницю в центрі міста. Зараз там зібралося безліч протестувальників, які постійно збираються послухати виступи з трибун, проте багато хто дотепер не бачать конкретного плану дій.

"Як я зрозумів, ми намагаємося створити суспільство, де можна жити без величезної кількості поліцейських на вулицях", – заявив протестувальник Майкл Тейлор.

У перші дні "автономія" почала роздавати всім присутнім безкоштовну їжу, але, як повідомляє Joshwho News, посилаючись на заблокований Twitter екслідера "автономії" Лаури Коук, місцеві бездомні незабаром розікрали всі припаси.

У США учасники протесту захопили частину міста і проголосили "автономію" Getty Images

У США учасники протесту захопили частину міста і проголосили "автономію" Getty Images

У США учасники протесту захопили частину міста і проголосили "автономію" Getty Images

До речі, як повідомляє Nationalist Review, через шість годин після створення "Автономної зони Капітолійського пагорба", її лідера Лауру Коук звинуватили в сексуальних домаганнях, через що та загрожувала самогубством, а потім була відсторонена з "посади".

За інформацією Forbes, ситуація викликала гнівну реакцію у Дональда Трампа, який закликав губернатора штату Джея Інслі і мера Сіетла Дженні Дуркало вирішити ситуацію з захопленими районами.

"Губернатор і мер насміхаються і грають на рівні, який наша країна раніше не бачила. Негайно заберіть своє місто назад! Якщо ви цього не зробите, то зроблю я! Це не гра. Ці потворні анархісти повинні бути негайно зупинені. Якнайшвидше!" – заявив Трамп у своєму Twitter.

У відповідь на це Дженні Дуркало порадила Трампу "повернутися в бункер" і супроводила публікацію хештегом протестувальників #BlackLivesMatter.

У США учасники протесту захопили частину міста і проголосили "автономію" Getty Images

У США учасники протесту захопили частину міста і проголосили "автономію" Getty Images

У США учасники протесту захопили частину міста і проголосили "автономію" Getty Images

У США учасники протесту захопили частину міста і проголосили "автономію" Getty Images

У США учасники протесту захопили частину міста і проголосили "автономію" The Seattle Times

У США учасники протесту захопили частину міста і проголосили "автономію" The Seattle Times

У США учасники протесту захопили частину міста і проголосили "автономію" Getty Images

У США учасники протесту захопили частину міста і проголосили "автономію" Getty Images

У США учасники протесту захопили частину міста і проголосили "автономію" Getty Images

Як повідомляв OBOZREVATEL, один із поліцейських Міннеаполіса, підозрюваний у вбивстві Джорджа Флойда при затриманні, вийшов з-під варти під заставу.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!