У США у білки виявили бубонну чуму: влада звернулася до населення

У місті Моррісон американського штату Колорадо у білки виявили бубонну чуму.

Представники охорони здоров'я заявили, що це перший подібний випадок в окрузі Джефферсон, пише The Hill.

У зв'язку з цим місцевим жителями рекомендували прибрати годівниці біля будинків і сміття у дворах, а також не годувати диких тварин і не контактувати з їх трупами.

Крім того, влада порадила не випускати домашніх тварин на вулицю, щоб вони не принесли чуму додому.

Чума може передаватися людям через заражених бліх або домашніх тварин. Собаки менш чутливі до інфекції, однак кішки можуть померти від неї.

При цьому медики вважають, що при дотриманні заходів безпеки ризик зараження або спалаху захворювання вкрай малі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Монголії від бубонної чуми помер 15-річний підліток. Він з'їв м'ясо бабака, який був переносником бубонної чуми.