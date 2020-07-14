У США третій день палає корабель ВМС: постраждали вже майже 60 осіб

У США третій день не можуть загасити вогонь на борту десантного корабля "Боном Річард". Станом на ранок 14 липня кількість постраждалих зросла до 59 осіб.

Про це повідомили на сторінці Військово-морського командування США в Twitter. При пожежі постраждали 34 моряка і 23 цивільних (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Вогонь продовжує горіти у багатьох відсіках корабля, він сильно пошкодив місток і щоглу. Для гасіння використовуються пожежні судна і вертольоти. Відзначається, що через надходження води на борт сталася осадка корабля.

Пожежу не можуть загасити третій день Naval Surface Forces в Twitter

Для гасіння використовуються пожежні судна Naval Surface Forces в Twitter

Пожежу не можуть загасити третій день Naval Surface Forces в Twitter

Причина загоряння невідома Naval Surface Forces в Twitter

На пожежі постраждали вже 59 осіб Naval Surface Forces в Twitter

Пост Naval Surface Forces в Twitter

Пост Naval Surface Forces в Twitter

Пост Naval Surface Forces в Twitter

Як писав OBOZREVATEL раніше, в США не можуть загасити корабель ВМС. На його борту знаходяться тисячі тонн палива.