У США третій день палає корабель ВМС: постраждали вже майже 60 осіб

Карина Бондаренко Світ 12:36, 14.07.2020

У США третій день не можуть загасити вогонь на борту десантного корабля "Боном Річард". Станом на ранок 14 липня кількість постраждалих зросла до 59 осіб.

Про це повідомили на сторінці Військово-морського командування США в Twitter. При пожежі постраждали 34 моряка і 23 цивільних (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Вогонь продовжує горіти у багатьох відсіках корабля, він сильно пошкодив місток і щоглу. Для гасіння використовуються пожежні судна і вертольоти. Відзначається, що через надходження води на борт сталася осадка корабля.

Пожежу не можуть загасити третій день
Naval Surface Forces в Twitter
Для гасіння використовуються пожежні судна
Naval Surface Forces в Twitter
Пожежу не можуть загасити третій день
Naval Surface Forces в Twitter
Причина загоряння невідома
Naval Surface Forces в Twitter
На пожежі постраждали вже 59 осіб
Naval Surface Forces в Twitter
Пост Naval Surface Forces в Twitter
Пост Naval Surface Forces в Twitter
Пост Naval Surface Forces в Twitter

Як писав OBOZREVATEL раніше, в США не можуть загасити корабель ВМС. На його борту знаходяться тисячі тонн палива.

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