У США створили маску, що вбиває коронавірус. Фото

Юрій Сергієнко Світ 02:19, 24.10.2020 Оновлено: 02:26, 24.10.2020

Співробітники Массачусетського технологічного інституту створили маску, здатну вбити коронавірус, коли людина вдихає.

Поки є лише прототип пристрою, пише Daily Mail (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Маска буде коштувати дорожче всіх інших засобів захисту.
MIT

У маски є мідна сітка, яка нагрівається до 90 градусів за Цельсієм (вважається, що така температура вбиває частинки вірусу). Покрита вона ізоляційним неопреном, що захищає людину від опіків.

За словами інженера-хіміка Майкла Страно, пристрій не блокує вірус, а пропускає його, уповільнює і робить неактивним.

У масці є мідна сітка, яка нагрівається до 90 градусів.
MIT

Коштуватиме така маска дорожче, ніж всі інші засоби захисту. При цьому вона може знадобитися людям, які перебувають в місцях з високим ризиком зараження, наприклад, в лікарні. Користуватися нею можна багато разів і без стерилізації.

Прототипи поки проходять тестування, але творці вже подали заявку на патент.

Захищає людини неопрен.
MIT

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Інституту медицини при Токійському університеті провели дослідження і з'ясували, що звичайні захисні маски перешкоджають поширенню коронавірусу не більше, ніж на 80%.

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