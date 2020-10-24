У США створили маску, що вбиває коронавірус. Фото

Співробітники Массачусетського технологічного інституту створили маску, здатну вбити коронавірус, коли людина вдихає.

Поки є лише прототип пристрою, пише Daily Mail (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

У маски є мідна сітка, яка нагрівається до 90 градусів за Цельсієм (вважається, що така температура вбиває частинки вірусу). Покрита вона ізоляційним неопреном, що захищає людину від опіків.

За словами інженера-хіміка Майкла Страно, пристрій не блокує вірус, а пропускає його, уповільнює і робить неактивним.

Коштуватиме така маска дорожче, ніж всі інші засоби захисту. При цьому вона може знадобитися людям, які перебувають в місцях з високим ризиком зараження, наприклад, в лікарні. Користуватися нею можна багато разів і без стерилізації.

Прототипи поки проходять тестування, але творці вже подали заявку на патент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Інституту медицини при Токійському університеті провели дослідження і з'ясували, що звичайні захисні маски перешкоджають поширенню коронавірусу не більше, ніж на 80%.