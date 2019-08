У США стрілець влаштував криваву бійню і забарикадувався: поранено 7 поліцейських

У США на півночі Філадельфії (район Найттаун) семеро поліцейських отримали поранення в результаті перестрілки зі злочинцем.

Стрілянина сталася недалеко від кампуса Центру медичних наук Темплского університету, передає CNN. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Капітан міської поліції Секу Кайнбрю повідомив, що поліцейські прибули на місце стрілянини за викликом, пов'язаним з операцією із припинення торгівлі наркотиками.

Стрілець забарикадувався у будівлі, поки невідомо, чи діє він один. Правоохоронці припускають, що у нього є спільники.

З'ясувалося також, що зловмисник, який відкрив стрілянину по поліцейських, вів пряму трансляцію в Facebook.

На місце вже прибули загони спецназу на випадок, якщо буде дана команда штурмувати будівлю.

Here's a bird's eye view of the alleged Philadelphia shooter being put in a police car. Yeah, it's him. pic.twitter.com/dwB9Uzrqzr

BREAKING: At least 6 officers have been shot after police responded to a report of shots fired in the Nicetown section of Philadelphia. The situation is ongoing. pic.twitter.com/66XZOpaJhp