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У США стрілець влаштував криваву бійню і забарикадувався: поранено 7 поліцейських

1.5т Читати матеріал російською

У США на півночі Філадельфії (район Найттаун) семеро поліцейських отримали поранення в результаті перестрілки зі злочинцем.

Стрілянина сталася недалеко від кампуса Центру медичних наук Темплского університету, передає CNN. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Капітан міської поліції Секу Кайнбрю повідомив, що поліцейські прибули на місце стрілянини за викликом, пов'язаним з операцією із припинення торгівлі наркотиками.

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Стрілянина в Філадельфії

Стрілянина в Філадельфії

Скріншот із відео

Стрілець забарикадувався у будівлі, поки невідомо, чи діє він один. Правоохоронці припускають, що у нього є спільники.

У США стрілець влаштував криваву бійню: поранено 7 поліцейських

З'ясувалося також, що зловмисник, який відкрив стрілянину по поліцейських, вів пряму трансляцію в Facebook.

На місце вже прибули загони спецназу на випадок, якщо буде дана команда штурмувати будівлю.

У США стрілець влаштував криваву бійню: поранено 7 поліцейських

Скріншот з відео

У США стрілець влаштував криваву бійню: поранено 7 поліцейських

Скріншот з відео

У США стрілець влаштував криваву бійню: поранено 7 поліцейських

Скріншот з відео

У США стрілець влаштував криваву бійню: поранено 7 поліцейських

Скріншот з відео

У США стрілець влаштував криваву бійню: поранено 7 поліцейських

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, у США 3 і 4 серпня в трьох різних містах зловмисники відкрили вогонь по людях. У результаті інцидентів загинуло щонайменше 29 осіб і десятки постраждали.

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США
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