У США стався третій теракт за вихідні: багато постраждалих

У Чикаго (США) в неділю, 4 серпня, невідомий відкрив стрілянину в одному з міських парків.
За попередньою інформацією, в результаті інциденту вогнепальне поранення отримали семеро людей, серед яких чотири чоловіки і три жінки, передає NBC Chicago. Відомо, що постраждалим від 19 до 25 років.
Уточнюється, що інцидент трапився близько 1:20 ночі біля дитячого майданчика в парку Дуглас. Злочинець відкрив вогонь із чорного Chevrolet Camaro. Йому вдалося втекти, він знаходиться в розшуку.
Фото з місця злочину
NBC Chicago
Відзначимо, цей напад став третім за останню добу в Сполучених Штатах.
Так, у суботу, 3 серпня, в двох різних містах зловмисники відкрили вогонь по людям. У результаті інцидентів загинуло щонайменше 29 осіб і десятки постраждали.
Перший випадок стався в торговому центрі Техаса Cielo Visa в місті Ель-Пасо. Другий – в місті Дейтон, Огайо.
Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні на популярному українському курорті сталася смертельна стрілянина біля ресторану.
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