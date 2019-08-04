У США стався третій теракт за вихідні: багато постраждалих

У Чикаго (США) в неділю, 4 серпня, невідомий відкрив стрілянину в одному з міських парків.

За попередньою інформацією, в результаті інциденту вогнепальне поранення отримали семеро людей, серед яких чотири чоловіки і три жінки, передає NBC Chicago. Відомо, що постраждалим від 19 до 25 років.

Уточнюється, що інцидент трапився близько 1:20 ночі біля дитячого майданчика в парку Дуглас. Злочинець відкрив вогонь із чорного Chevrolet Camaro. Йому вдалося втекти, він знаходиться в розшуку.

Фото з місця злочину NBC Chicago

Відзначимо, цей напад став третім за останню добу в Сполучених Штатах.

Так, у суботу, 3 серпня, в двох різних містах зловмисники відкрили вогонь по людям. У результаті інцидентів загинуло щонайменше 29 осіб і десятки постраждали.

Перший випадок стався в торговому центрі Техаса Cielo Visa в місті Ель-Пасо. Другий – в місті Дейтон, Огайо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні на популярному українському курорті сталася смертельна стрілянина біля ресторану.

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